Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводит неверную политику в отношении России, Китая и КНДР. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.

По его словам, глава Белого дома «понятия не имеет, что делает» во внешней политике. Кроме того, считает Байден, «руководство России прилагает все усилия, чтобы расколоть НАТО», тогда как Трамп не противодействует этому.

Также Байден заявил, что после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном американский лидер дал Северной Корее все, что она хотела. По словам бывшего вице-президента, главе Белого дома вместе с союзниками необходимо оказывать давление на Китай и критиковать китайские власти за «нарушения ими прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США Джо Байден, который планирует участвовать в президентских выборах в Соединенных Штатах в 2020 году, считает, что его победы не хотят ни действующий глава государства Дональд Трамп, ни российский лидер Владимир Путин.

Отметим, что Байден считается основным соперником Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

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