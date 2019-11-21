Нейпьидо, , 10:00 — REGNUM Правительство Мьянмы объявило о стремлении защитить страну от обвинений в геноциде в Международном суде, об этом 21 ноября на своей странице в социальной сети Facebook заявила государственный советник Аун Сан Су Чжи.

«Государственный советник в должности министра иностранных дел возглавит делегацию в Гааге для защиты интересов Мьянмы в Международном суде», — говорится в заявлении Аун Сан Су Чжи.

Отмечается, что иск по поводу геноцида в отношении народности рохинджа со стороны властей Мьянмы подало правительство Гамбии.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Международное сообщество обвинило власти страны в этнических чистках.

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