Москва, , 09:52 — REGNUM Сотрудники российской военной полиции наладили взаимодействие с турецкими коллегами, с которыми они осуществляют совместное патрулирование в северных районах Сирии, граничащих с Турцией. Об этом заявил заместитель начальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох.

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«По работе в зоне около турецкой границы могу сказать, что трудности, конечно, есть, потому что впервые стоит задача именно совместного патрулирования», — отметил представитель российского военного ведомства, слова которого приводит ТАСС.

При этом Кох заявил, что задачи, поставленные перед военными согласно ранее достигнутых президентами РФ и Турции договорённостей, успешно выполняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган на встрече с Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию конфликта на севере-востоке Сирии, договорившись о совместных патрулированиях районов САР, которые граничат с Турцией. После этого Анкара остановила начатую 9 октября военную антитеррористическую операцию «Источник мира». 1 ноября сотрудники российской военной полиции и военные Турции провели первое совместное патрулирование.

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