Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден, который планирует участвовать в президентских выборах в Соединенных Штатах в 2020 году, считает, что его победы не хотят ни действующий глава государства Дональд Трамп, ни российский лидер Владимир Путин. Об этом он заявил 20 ноября на дебатах перед праймериз Демократической партии, трансляцию которых вел телеканал MSMBC.

Байдену задали вопрос о слушаниях по делу об импичменте Трампа, которые проходят в Палате представителей Конгресса США. Экс-вице-премьер рассказал, что он вынес из них для себя важное.

«Первое, что я понял, Дональд Трамп не хочет, чтобы я стал кандидатом, — сообщил американский политик. — Второе, что я понял, Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Я многое почерпнул из этих слушаний».

Отметим, что Джо Байден считается основным соперником Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в отношении Трампа была запущена процедура импичмента. Американского лидера обвиняют в том, что он якобы давил на президента Украины Владимира Зеленского и требовал возбудить уголовное дело против сына бывшего вице-президента — Хантера Байдена.

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