Бишкек, , 09:46 — REGNUM Государственная комиссия Киргизии по расследованию событий 7−8 августа при штурме резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева передала заключение в Жогорку Кенеш (парламент) республики, сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Отмечается, что заключительный документ подписали все члены госкомиссии. 20 ноября заместитель премьер-министра республики Жениш Разаков встретился с членами комиссии и отметил, что были учтены мнения всех членов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября член государственной комиссии Киргизии по расследованию событий в Кой-Таше Клара Сооронкулова поставила под сомнение легитимность заключения.

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