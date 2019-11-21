Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, в Санкт-Петербурге состоится заседание Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которое проведет спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ИА REGNUM.

Предполагается, что парламентарии обсудят бюджет Союзного государства на 2020 год и отчет Совмина Союзного государства об исполнении бюджета за 2018 год.

Кроме того, предстоит утвердить план работы Парламентского Собрания в 2020 году и рассмотреть вопрос о заявлении Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, 21 ноября Володин примет участие в церемонии открытия мемориальной доски председателю Государственной думы (1996−2003 гг.) Геннадию Селезневу. Она будет размещена на стене Ректорского флигеля Санкт-Петербургского государственного университета, в котором Г.Н. Селезнев учился с 1968 по 1974 год, а позже получил звание почетного профессора Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.

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