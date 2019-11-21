Москва, , 09:42 — REGNUM Испытание Соединенными Штатами собственных пилотируемых кораблей повлечет выход этой страны из программы Международной космической станции (МКС), считает космонавт Сергей Рязанский. Об этом он заявил в программе «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире».

По его словам, как только «американцы обкатают свои пилотируемые корабли», то мгновенно выйдут из программы МКС, а в дальнейшем будут вкладывать средства в окололунную орбитальную станцию.

Рязанский добавил, что без США проект МКС становится для России бесперспективным из-за недостаточных вложений в научные программы на борту, и будет лучше отдать приоритет другому проекту.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США не согласовали отправку американских астронавтов на МКС на «Союзах» в октябре 2020 года и весной 2021 года. Это произошло впервые за многие годы.

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