Тбилиси, , 09:37 — REGNUM В случае пикетирования здания парламента в Грузии власти примут соответствующие меры, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Если произойдет блокирование, последует реагирование соответствующих служб», — цитирует Каладзе издание «Грузия Online».

Вместе с тем он отметил, что никто не может ограничить продолжение и проведение акций, а люди имеют право выразить свои взгляды по тому или иному вопросу, какими бы они критичными не были.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции в Тбилиси начались 14 ноября. Они последовали за отказом парламента поддержать проект поправок в конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной избирательной системе.

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