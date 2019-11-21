Кигали, , 09:40 — REGNUM Саммит глав государств Восточной Африки, входящих в Восточноафриканское сообщество (ВАС), запланированный на 30 ноября, был отложен из-за отсутствия кворума. Об этом передает BBC Africa.

В официальной переписке государственного министра Руанды, отвечающего за вопросы отношений в рамках Восточноафриканского сообщества Оливье Ндухунгире, говорится, что новая дата будет оглашена после консультаций между лидерами ВАС. По его словам, саммит должен состояться в январе или феврале следующего года.

По данным Секретариата административного крыла ВAC, 21-й саммит сообщества был отложен в ответ на запрос «одного из государств-партнеров», в котором сообщалось что представитель страны не сможет присутствовать на саммите в установленную ранее дату.

Напомним, что в ВАС входят шесть государств — Бурунди, Кения, Руанда, Южный Судан, Танзания и Уганда. Изменение даты саммита произошло в то время, когда Секретариат ВAC выражал обеспокоенность по поводу низкой бюджетной поддержки со стороны государств-членов сообщество, что замедлило или остановило некоторые программы развития. Кения, Руанда и Танзания занимают более высокое положение, когда речь заходит об оплате сборов, в то время как Южный Судан и Бурунди были указаны в качестве основных неплательщиков. В последний раз региональные лидеры встречались в феврале 2019 года, однако предыдущие встречи были ограничены отсутствием кворума. Со времени последней встречи региональный блок подвергся торговым и пограничным спорам, причем наиболее серьезным из является пограничный конфликт между Угандой и Руандой.

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