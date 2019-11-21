Москва, , 09:35 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне проведут переговоры в Москве. Встреча состоится 25 ноября, сообщается на сайте правительства РФ.

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Отмечается, что это первая встреча Медведева с новым главой правительства Финляндии после выборов в июне 2019 года.

Медведев и Антти Ринне обсудят перспективы развития российско-финляндского сотрудничества, а также тематику отношений России с Евросоюзом в контексте нынешнего председательства Финляндии в Совете ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Финляндии Саули Ниинистё.

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