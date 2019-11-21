Киев, , 09:37 — REGNUM Пресс-служба Генпрокуратуры Украины опубликовала опровержение слов генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки касательно судимости депутата Верховной рады Украины Романа Иванисова. Сообщение появилось 20 ноября на сайте ведомства.

«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня (20 ноября — ИА REGNUM) во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтверждённой. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.

Напомним, Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у депутата Иванисова, который в 1996 году отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом.

«Поглядываю на сайт ГПУ. Жду релиз: информация о назначении Р.Г.Рябошапки генеральным прокурором является недостоверной», — иронизирует депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если правоохранительные органы подтвердят наличие у Иванисова судимости, то он заставит депутата сложить мандат.

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