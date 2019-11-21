Киев, 21 ноября 2019, 09:37 — REGNUM Пресс-служба Генпрокуратуры Украины опубликовала опровержение слов генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки касательно судимости депутата Верховной рады Украины Романа Иванисова. Сообщение появилось 20 ноября на сайте ведомства.
Напомним, Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у депутата Иванисова, который в 1996 году отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если правоохранительные органы подтвердят наличие у Иванисова судимости, то он заставит депутата сложить мандат.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский пообещал очистить партию «Слуга народа» от людей с судимостями