Нью-Дели, , 09:32 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в борьбе с транснациональной организованной преступностью и международным терроризмом подписали представители МВД Узбекистана и Индии, сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства внутренних дел.

20 ноября в Дели состоялись двусторонние переговоры между главой МВД Узбекистана Пулатом Бобожоновым и министром внутренних дел Индии Амитом Шахом. Стороны обсудили вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также борьбу с терроризмом, торговлей людьми и незаконной миграцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2019 года в Дели состоялось заседание узбекско-индийской совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом. Стороны договорились расширить сотрудничество в сфере обмена информацией и передовым опытом.

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