Эрбиль, Ирак, , 09:29 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил, что считает себя и свой регион надежным союзником стран Евросоюза и США, разделяет их ценности, об этом 21 ноября сообщает Kurdistan.ru.

«Мы всегда считали себя союзниками США и прочих западных стран. Мы разделяем одни и те же ценности, в том числе права человека и права женщин», — отметил Барзани, выступая на форуме по вопросам мира и стабильности в Дохуке.

Напомним, после вторжения США в 2003 году в Ирак и свержения президента Саддама Хусейна курдский регион обрел статус автономии в рамках государства, что сделало курдов союзниками Вашингтона.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты не поддержали курдский референдум о независимости, прошедший в сентябре 2017 года, они по-прежнему остаются ближайшим союзником иракских курдов.

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