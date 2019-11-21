Париж, , 09:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправляется в четверг, 21 ноября, в свой родной город Амьен, расположенный на севере страны, в рамках двухдневного визита, передает BFM TV.

Накануне визита в Амьен глава государства заявил о своей привязанности к родному городу.

«Мне всегда хочется вернуться в Амьен, где живут члены моей семьи. Здесь много воспоминаний о детстве и юности, ведь я не покидал Амьен, пока мне не исполнилось 16 лет», — заявил журналистам Эммануэль Макрон.

«Я хочу, чтобы этот город преуспел, я сделаю все, чтобы помочь тем, кто осуществляет проекты, но я не буду на моем уровне вести политическую борьбу, это не моя роль», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил департамент Марна на северо-востоке страны.

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