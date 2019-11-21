Москва, 21 ноября 2019, 09:06 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибаном Алиевым, сообщается на сайте правительства РФ.
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Встреча состоится в Москве. Медведев и Алиев обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в различных сферах.
Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев будучи президентом России посещал Азербайджан. с официальным визитом в начале сентября 2010 года.
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