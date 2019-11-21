Ташкент, , 09:00 — REGNUM Памятник воинам — уроженцам Узбекистана, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, пропал в поселке Йик-ота Юкоричирчикского района Ташкентской области, сообщает 21 ноября издание «Подробно.uz».

Издание ссылается на местных жителей, которые обратили внимание на пропажу монумента в социальных сетях. В настоящее время на месте памятника организованы строительные работы.

Отмечается, что в местной махалле (общине) не смогли ничего ответить по поводу судьбы памятника и строительных работах на месте установки монумента. В последнее время памятник нуждался в реставрации — скульптуры солдат были испорчены надписями, исчезли плиты с именами воинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года в городе Тинчилин Алтыарыкского района Ферганской области Узбекистана местные власти снесли мемориал «Никто не забыт, ничто не забыто», установленный в память о героях Великой Отечественной войны.

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