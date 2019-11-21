Очаков, Украина, , 08:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об охране белорусскими пограничниками границы между Россией и Донбассом. Об этом Зеленский заявил 20 ноября на брифинге в Очакове.

Он отметил, что белорусский лидер несколько раз предлагал помощь, в случае если появится задача взять под контроль границу между Россией и Донбассом.

«Я его поблагодарил, но я думаю, что мы независимая страна и у нас хватит своих пограничников», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко предложил закрыть белорусскими пограничниками 400 км границы между Россией и Донбассом, которую не контролирует Украина.

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