Багдад, , 08:48 — REGNUM Бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал власти Ирана отказаться от политики вмешательства во внутренние дела его страны, об этом 20 ноября сообщает Al Arabia.

Заявление последовало в ответ на публикацию в издании The New York Times информации относительно связей Абади с иранской разведкой.

Напомним, после вторжения в Ирак вооруженных сил США в 2003 году и свержения президента Саддама Хусейна, власть в стране в основном получили представители иракских шиитов, так как в государстве большая часть население исповедует ислам именно шиитского толка.

Данный факт сблизил Ирак с Ираном — главным противником США в регионе, что и порождает регулярные обвинения Исламской Республики во влиянии на внутреннюю политику Ирака.

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