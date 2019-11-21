Москва, , 08:39 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Ули Маурер проведут переговоры в Москве, сообщается на сайте правительства РФ.

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Медведев и Ули Маурер обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в частности, научно-технической и инвестиционной.

Президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурер посетит Россию с рабочим визитом

Как сообщало ИА REGNUM, в этот же день, 21 ноября, президент Швейцарии Ули Маурер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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