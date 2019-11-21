Москва, , 08:37 — REGNUM В Госдуме с иронией отреагировали на заявление Украины о недоукомплектованности возвращенных Россией кораблей.

«А где-то в засаде на всякий пожарный о безопасности Зеленского пеклась армада золотых унитазов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении республики обратиться к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Накануне украинская сторона сообщила, что за время пребывания кораблей в России с них сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы».

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