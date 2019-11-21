Таллин, , 08:37 — REGNUM Россия является «самым трудным партнером» для Эстонии, заявила президент республики Керсти Кальюлайд в интервью EurActiv.

По ее словам, Россия якобы не соблюдает взятые на себя международные обязательства.

«Проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют серьезные риски», — сказала она.

Вместе с тем, добавила она, Москва не представляет прямой угрозы для Таллина, поскольку Североатлантический альянс «на 100% сможет защитить своих союзников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть Эстонии «аннексированные» территории, якобы составляющие почти пять процентов территории страны.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что вопрос эстонских территориальных претензий к России Москва никогда обсуждать не будет.

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