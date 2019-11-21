Париж, , 08:33 — REGNUM Франция приняла 27 езидских женщин и их детей, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что рейс из города Эрбиль в Ираке приземлился в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже 20 ноября 2019 года.

После операций, уже координированных МИД и МВД Франции, которые позволили разместить в стране 16 езидских семей 19 декабря 2018 года, 28 семей 22 мая 2019 года и 31 семью 8 августа 2019 года, прибытие 27 езидских женщин в столицу государства стало подтверждением выполнения обещания президента Франции Эммануэля Макрона по размещению на территории Франции 100 езидских семей.

Благодаря помощи нескольких государственных служб Франция предоставляет этим беженцам защиту, безопасность, образование и медико-социальную поддержку.

В то же время Франция предпринимает действия в Ираке для восстановления благоприятных условий жизни в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время тысячи езидов являются беженцами в лагерях на севере Ирака. Почти 3000 езидов, преимущественно женщин и детей, числятся пропавшими без вести.

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