Очаков, Украина, , 08:25 — REGNUM Состояние трех кораблей ВМС Украины, возвращенных российской стороной, будет проанализировано. Киев запросит у Москвы все недостающие элементы, заявил президент Украины Владимир Зеленский после осмотра кораблей в порту Очакова.

Корабли прибыли в Николаевскую область Украины 20 ноября. По словам Зеленского, на них частично не хватает оборудования.

«Мы говорили с адмиралом, и некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения», — приводит слова Зеленского «Укринформ».

Украинский лидер добавил, что после расследования Киев обязательно обратится к Москве, чтобы вернуть «всё, что там было». После примерно трехмесячного ремонта корабли вернут в строй.

Как сообщало ИА REGNUM, передача Украине трех кораблей, задержанных в российских водах осенью 2018 года, произошла в Чёрном море 20 ноября. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия вернула их без «плафонов, розеток и унитазов».

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