Николаев, Украина, , 08:19 — REGNUM В партии «Слуга народа» не останется людей с уголовным прошлым, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Николаевскую область, сообщил 21 ноября издание Liga.net.

«Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это — правильно. Ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии «Слуга народа» не останется никого из тех, кто причастен хоть к чему-то криминальному», — рассказал он.

Зеленский пообещал лично проверить информацию о судимости депутата Верховной рады Романа Иванисова за изнасилование.

«Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат», — сообщил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появились документы, свидетельствующие о том, что депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Роман Иванисов в 1996 году отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом.

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