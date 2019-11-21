Николаев, Украина, 21 ноября 2019, 08:19 — REGNUM В партии «Слуга народа» не останется людей с уголовным прошлым, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Николаевскую область, сообщил 21 ноября издание Liga.net.
Зеленский пообещал лично проверить информацию о судимости депутата Верховной рады Романа Иванисова за изнасилование.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появились документы, свидетельствующие о том, что депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Роман Иванисов в 1996 году отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады от «Слуги народа» был осуждён за изнасилование — СМИ