Париж, , 08:08 — REGNUM В министерстве иностранных дел Франции прокомментировали прошедшие 17 ноября 2019 года в Белоруссии парламентские выборы, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Франция приняла к сведению результаты парламентских выборов в Белоруссии и отсутствие представительства независимых и оппозиционных кандидатов в новой палате представителей в Минске.

«Как мы регулярно вспоминаем в нашем двустороннем политическом диалоге, улучшение ситуации в области прав человека и демократических свобод в Белоруссии будет важным элементом для развития наших двусторонних отношений и углубления отношений между Белоруссией и Европейским союзом», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США призывал правительство Белоруссии провести серьезную реформу избирательного законодательства.

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