Бишкек, , 08:01 — REGNUM Правоохранители, суды и органы местного самоуправления Киргизии должны усилить работу по защите детей и предотвращению насилия в отношении них. Об этом говорится в заявлении президента Сооронбая Жээнбекова по случаю 30-й годовщины подписания Конвенции о правах ребенка.

«В этом году исполнилось 25 лет со дня присоединения Киргизии к этой конвенции. Наше общество приняло обязательство, что к каждому ребенку будет проявляться забота как со стороны родителей, так и со стороны государства».

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Глава государства призвал чиновников поддерживать детей-инвалидов, давая им возможность развиваться наравне со сверстниками.

«Мы должны гарантировать детям доступ к качественным образовательным программам, охраны здоровья, обеспечить право на семейное окружение и безопасное общество, не допускать насилия по отношению к ним», — подчеркнул он.

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