Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демпартии и бывший вице-президент страны Джо Байден высказался за декриминализацию марихуаны в ходе теледебатов, трансляцию которых вел телеканал MSMBC.

«Думаю, надо декриминализировать марихуану. Точка», — заявил он.

Байден также предложил выпустить из тюрем всех, кто осужден за преступления, связанные с торговлей или употреблением этого наркотика. При этом он подчеркнул, что необходимо провести масштабные исследования влияния марихуаны на организм человека при длительном употреблении.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в нескольких штатах США легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях. В начале ноября южнокорейское агентство «Чосон Ильбо» заявило, что этот наркотик оказывает негативно влияние на проживающих в Соединенных Штатах студентов из Южной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: Легализация марихуаны в США вредит южнокорейским студентам