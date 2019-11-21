Подгорица, , 09:10 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что в правительстве Черногории на неформальный документ ЕС о состоянии верховенства права в странах-кандидатах по названием «Non Paper» смотрят положительно и делают вывод, что они достигли прогресса в области права. Маркович также заявил, что Черногория не боится принятия какой-либо новой модели или подхода к политике расширения ЕС, если на первый план поставлена оценка качества реформ, пишет черногорское новостное агентство RCTG 20 ноября.

Депутат от Социал-демократической партии Черногории Ранко Кривокапич отметил, что новый подход Европейского союза к переговорам о присоединении, который, по его словам, сократит пространство для проведения реформ, ужесточит критерии и требования.

Душко Маркович заявил, что результаты Черногории в области права не являются поводом для прекращения процесса переговоров с ЕС, и текущие проблемы в ЕС не влияют на полную приверженность реформам в Черногории.

Касательно документа «Non Paper» Душко Маркович заявил, что его нужно рассматривать только в целом, а не отдельно в той части, которую он пожелает прочитать. Правительство Черногории, по его словам, рассматривает этот документ положительно, и оценивает его как явный прогресс в области верховенства права, но Подгорица также учитывает и другие аспекты, по которым Черногории не получили положительную оценку.