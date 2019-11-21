Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард, которая собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии, намерена отказаться от вмешательства в дела других стран. Об этом 20 ноября она сообщила во время национальных теледебатов.

По её признанию, сегодня Демократическую партию контролирует группировка, олицетворением которой служит бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, а проводимой ею интервенционистской политике за рубежом придётся положить конец.

«Нам необходимо положить конец политике, проводившейся во времена президентов Буша, Обамы и Трампа, в рамках которой тысячи наших военнослужащих отправлялись для участия в боевых действиях за пределы страны», — заявила Габбард.

В ходе дебатов она пообещала отказаться от политики, нацеленной на смену режимов за рубежом, на которую сегодня США тратят миллиарды долларов.

Читайте также: Обвинённая соратница назвала Клинтон «поджигательницей войны»

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заподозрил Клинтон в психических отклонениях