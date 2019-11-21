Оттава, , 07:18 — REGNUM Китайский производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei подала апелляцию в канадский суд с требованием приостановить процедуру выдачи своего финдиректора Мэн Ваньчжоу в США, сообщает агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря Huawei, решение об экстрадиции не соответствует канадскому законодательству по «двойной преступности». В связи с этим юристы Мэн Ваньчжоу подали заявление в канадский суд с требованием остановить процесс выдачи подзащитной в Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде в 2018 году по обвинениям в банковском и электронном мошенничестве. Отметим, что слушания по экстрадиции Ваньчжоу в США запланированы на 20 января 2020 года.

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