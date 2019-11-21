Сараево, , 09:09 — REGNUM Член Президиума БиГ Шефик Джаферович, принимающий участие в конгрессе Европейской народной партии, сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель о текущей ситуации в Боснии и Герцеговине и сделке по программе реформ, подписанной в Президиуме БиГ, а также о решениях, которые были приняты. Меркель приветствовала эту сделку и поздравила членов Президиума БиГ, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 20 ноября.

Темой их беседы стал также миграционный кризис, и канцлер Ангела Меркель выразила готовность Германии помочь справиться с ним.

Член Президиума БиГ Шефик Джаферович поблагодарил немецкую делегацию за прибытие в БиГ и за её готовность оказать помощь БиГ, сообщается в пресс-службе Президиума БиГ. Шефик Джаферович особенно поблагодарил за большую поддержку, которую Германия и канцлер Ангела Меркель лично все время оказывали Боснии и Герцеговине.