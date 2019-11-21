Сараево, , 09:19 — REGNUM Член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил в ходе Конгресса Европейской народной партии (EPP), организованном в Загребе, что Босния и Герцеговина заслуживает большей поддержки со стороны Европейского союза, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 20 ноября.

В конгрессе, на котором избирается новый председатель EPP, наиболее влиятельного партийного блока в Европейском союзе, приняло участие большое число европейских государственных деятелей, и во время пленарного заседания Шефик Джаферович обратился к Конгрессу.

Он поблагодарил бывшего председателя EPP Джозефа Даула за поддержку на пути к членству в ЕС и поздравил нового председателя EPP Дональда Туска с назначением, его он также поблагодарил за поддержку в вопросе европейской интеграции, которую он предоставил, будучи председателем Совета ЕС в течение последних пяти лет.