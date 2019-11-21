Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Кандидат в президенты от Демпартии США и бывший вице-президент страны Джо Байден пообещал не начинать расследование против действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе теледебатов.

«Что бы не решил генпрокурор, которого я назначу, я это поддержу. Пусть они примут независимое решение», — заявил Байден.

Он также добавил, что считает неправильными регулярные призывы «отправить за решетку» Трампа. Байден подчеркнул, что соответствующее решение может принять только прокуратура, на которую он не будет оказывать давление.

Как сообщалоИА REGNUM, 3 ноября экс-вице-президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в укреплении России в Сирии. По его словам, сам Трамп не придерживается какой-либо внятной политической линии, что привело к укреплению российских позиций в Сирии и на Ближнем Востоке.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден обвинил Трампа в укреплении России