Загреб, , 09:22 — REGNUM Президент Колинда Грабар-Китарович во время поминальных церемоний в городе Овчари в День памяти жертв Вуковара помогла солдату, раненному в Афганистане. Ее жест не понравился кандидату в президенты Хорватии Зорану Милановичу, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 20 ноября.

«Я видел вчерашнюю телевизионную трансляцию из города Овчари, в которой президент и верховный главнокомандующий подбегает к раненному хорватскому солдату, чтобы помочь ему возложить букет к мемориальному кресту. Спустя мгновение репортер разъясняет нам, что речь идет о члене спецназа, раненном во время инцидента в Афганистане, в связи с чем, к ужасу всей Хорватии, смертельно пострадал один из его товарищей», — заявил Зоран Михайлович.

«Кто из журналистов определил личность хорватского спецназовца и намеренно подвёл к тому, чтобы это стало достоянием общественности, и все для того, чтобы подчеркнуть заботу нашего президента? Какова моральная причина, стоящая за этим «предосудительном поступком»? Речь идет, прежде всего, о довольно серьезном преступлении, с четко выраженным намерением подвергнуть риску охраняемое лицо и высокие государственной ценности с намерением получить личную выгоду», — отметил Зоран Михайлович.