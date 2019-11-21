Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Комитет палаты представителей США заблокировал возможность участия в слушаниях в конгрессе главного информатора, инициировавшего так называемый импичмент американскому президенту Дональду Трампу, передаёт 20 ноября телеканал C-Span.

Отмечается, что большинство голосов в комитете принадлежит оппонентам Трампа — представителям Демократической партии США. По итогам голосования их «против» перевесило требования республиканцев.

Комитет палаты по разведке вторую неделю проводит открытые слушания в рамках импичмента с бывшими и действующими официальными лицами. Указанный информатор стал главным поставщиком информации о разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президента США подозревают в том, что он требовал провести расследование против своего политического оппонента — кандидата в президенты США Джо Байдена. Трамп отрицает подобные обвинения.

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