Тбилиси, , 06:17 — REGNUM Одиннадцать участников митинга, прошедшего 18 ноября, признаны в виновными неподчинении сотрудникам правопорядка и хулиганстве решением суда города Тбилиси. Об этом 21 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Десять человек, представших перед судом, получили наказание в виде административного ареста на срок от 5 до 13 суток. Еще один подсудимый был приговорен к штрафу на тысячу лари. Обвиняемые встретили громкими протестами результаты рассмотрения дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Тбилисский городской суд постановил заключить под стражу одного из основателей телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа, задержанного 18 ноября при разгоне акции протеста.

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