Сеул, , 05:52 — REGNUM Соединенные Штаты готовы убрать из Южной Кореи одну из бригад своих вооруженных сил, если Южная Корея не согласится выделять больше денег на размещение американских войск, сообщает газета Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне.

«Я понимаю, что США готовятся убрать одну из бригад, если переговоры с Южной Кореей пойдут не так, как хочет этого президент США Дональд Трамп», — заявил он.

Отмечается, что в настоящее время численность американской группировки войск в Южной Корее составляет 28,5 тысяч человек. При выводе одной из бригад с южнокорейской территории численность военнослужащих США снизится на 3−4 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Южная Корея должна увеличить расходы на содержание американских войск на своей территории. Он подчеркнул, что численность военнослужащих США останется без изменений, даже если Вашингтон с Сеулом не договорятся.

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