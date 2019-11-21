Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Показания, которые в рамках расследования по импичменту дал в Конгрессе американский посол в ЕС Гордон Сондланд, полностью оправдывают президента США Дональда Трампа. Об этом 20 ноября говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

По мнению представителей администрации президента США, слова Сондланда прямо подчеркивают, что Трамп в телефонном разговоре не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского для продвижения своих интересов. В пресс-службе отметили, что доказательства, озвученные на слушаниях в Сенате, прямо указывают на то, что обвинения со стороны демократов в адрес президента по своей сути являются беспочвенными и мелочными.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорится, что Гордон Сондланд за день до телефонного разговора между Трампом и Зеленским проинформировал несколько представителей администрации президента США о том, что президент Украины готов заверить американского лидера, что начнет расследование в отношении Джо Байдена.

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