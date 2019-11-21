Мехико, , 05:06 — REGNUM Ушедший в отставку в результате госпереворота боливийский президент Эво Моралес подтвердил, что хочет вернуться в Боливию в любое время, если ему предоставят гарантии личной безопасности. Об этом он рассказал РИА Новости.

Моралес подчеркнул, что против его возвращения также выступают и Соединенные Штаты, однако сам он готов выехать в Боливию уже завтра. Однако вернуться он готов лишь если временное правительство в стране гарантирует ему личную безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эво Моралес заявил в интервью The Wall STreet Journal о готовности вернуться на родину, однако не может сделать этого из-за союза своих оппонентов с США. Он подчеркнул, что его возвращение очень важно для Боливии в деле обеспечения мира и стабильности.

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