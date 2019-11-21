Ла-Пас, , 06:04 — REGNUM Международное право превалирует над указом временного правительства Боливии, разрешившего силовой разгон протестов, и военные, которые совершили преступления, понесут наказание. Об этом 20 ноября заявил бывший боливийский президент Эво Моралес в интервью РИА Новости, комментируя многочисленные жертвы среди протестующих.

Моралес назвал преступлениями против человечности действия боливийских военнослужащих, на которых лежит ответственность за смерти участников протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Межамериканская комиссия по правам человека заявила, что намерена отправить делегацию в Боливию для анализа ситуации в республике.

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