Москва, , 03:33 — REGNUM Покупка Египтом российских истребителей Су-35 отвечает стратегическим интересам страны, заявил источник в египетском посольстве в Москве газете «Известия».

Он подчеркнул, что в настоящее время нет данных о желании Каира приостановить сделку из-за внешнего давления Соединенных Штатов и угрозы санкций. Источник добавил, что при принятии решения о закупке российских истребителей Египет исходит только из соображений национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября высокопоставленный египетский чиновник заявил, что Каир не собирается отказываться от контракта на закупку более 20 истребителей Су-35 у России. По его словам, Египет является «независимым государством, которое не следует распоряжениям других стран в отношении своей внешней и внутренней политики».

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