Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Плата представителей Конгресса США одобрила законопроект «о демократии и правах человека в Гонконге», которую ранее одобрил американский Сенат, передает телеканал C-SPAN.

Отмечается, что законопроект поддержали подавляющим числом голосов — 417 конгрессменов высказались за, один проголосовал против. Теперь инициатива должна поступить на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Ранее Китай и администрация Гонконга выступили с осуждением этого законопроекта и назвали его попыткой Соединенных Штатов вмешаться во внутренние дела страны. Пекин также пообещал ответные меры для защиты собственного суверенитета и национальных интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд американских аналитиков предположил, что США и Китай не смогут заключить «первую фазу» торгового соглашения к концу 2019 года из-за позиции Вашингтона по Гонконгу.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговой сделки США и Китая в 2019 году не будет — Reuters