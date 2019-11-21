Загреб, , 09:04 — REGNUM Председатель Европейской народной партии (EPP) Джозеф Даул выразил понимание хорватскому народу, когда дело доходит до негативного отношения, возникшего в результате Югославских войн 1991−2001 гг., и подчеркнул, что он родился в Страсбурге, пограничном городе с Германией, и понимает, что нужно преодолеть ненависть, чтобы двигаться дальше, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 20 ноября.

«Преодолеть ненависть — непросто… я полностью понимаю хорватский народ. Для её преодоления необходимо объединиться внутри Европы, чтобы последующие поколения могли идти дальше», — заявил Джозеф Даул, уходящий со своего поста председатель Европейской народной партии, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, накануне конгресса крупнейшего в Европе партийного блока.

EPP изберёт в качестве нового председателя Дональда Туска на конгрессе в Загребе, который заменит Джозефа Даула, возглавлявшего EPP с конца 2013 года. Он высоко оценил деятельность хорватских лидеров, премьер-министра и президента Колинды Грабар-Китарович.