Дамаск, , 02:44 — REGNUM Беспилотники турецкой армии нанесли удары по пригороду города Телль-Абъяд на севере провинции Ракка в Сирии, сообщает агентство SANA.

В результате нападения погибли пять человек, среди них — двое детей. Отмечается, что все погибшие находились в салоне автомобиля, в который попала турецкая ракета.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил председателя Европейского парламента Давида Сассоли в неискренности и лицемерии. Поводом для этого послужило высказывание Сассоли, осуждающее турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии.

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