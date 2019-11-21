Очаков, Украина, , 02:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский лично осмотрел вернувшиеся из России три корабля, и заявил журналистам, что на них не хватает части оборудования и вооружения, передаёт 20 ноября телеканал «Громадское».

"Мы увидели, действительно, не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование», — сказал он на брифинге в Очакове.

По его словам, в Киеве подготовят обращение к Москве, чтобы вернуть якобы недостающую технику. Чего именно не хватает, Зеленский указать не смог, сославшись на «разговор с адмиралом».

Напомним украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» использовались в провокации украинской стороной в ноябре прошлого года. Они пересекли границу в районе Керченского пролива, после чего были задержаны российскими пограничниками.

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