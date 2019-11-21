Ла-Пас, , 02:16 — REGNUM Обвинения в терроризме в отношении семи человек, арестованных за атаку на нефтеперерабатывающий завод «Сенката» выдвинула генеральная прокуратура Боливии. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Изначально нападение было квалифицировано как уничтожение госсобственности и природных богатств, но ввиду масштабов ущерба в дело было дополнено статьей «Терроризм».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Боливии три человека погибли и еще тридцать пострадали в ходе столкновений с сотрудниками полиции у нефтеперерабатывающего завода «Сенката».