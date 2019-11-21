Белград, , 08:56 — REGNUM Заместитель премьер-министра Сербии Зорана Михайлович заявила, что кощунственные заявления чиновников из Боснии и Герцеговины по поводу состояния здоровья президента Сербии Александра Вучича пагубно сказываются на отношениях двух стран. Министр обороны Сербии Александр Вулин указал, что Александр Вучич является действующим лидером всех сербов, а министр службы безопасности Боснии и Герцеговины Драган Мектич — бывшим, пишет сербское новостное агентство RTS 20 ноября.

Заместитель премьер-министра Сербии Зорана Михайлович заявила, что оскорбительные заявления министра службы безопасности БиГ Драгана Мектича по поводу состояния здоровья президента Сербии пагубны для отношений двух стран.

«Общественные функции влекут за собой большую ответственность за все публичные заявления, и в них нет места тщеславию, личной нетерпимости и ненависти. До тех пор, пока используется любой повод для того, чтобы посеять ненависть и разделить народы в регионе, нет лучшего будущего ни для боснийцев, ни для хорватов, ни для сербов. Мы можем построить светлое будущее только на основе взаимопонимания. Вот почему Сербия стремится всегда демонстрировать терпимость и делает все, чтобы сохранить стабильность в регионе», — заявила Зорана Михайлович.

Министр обороны Александр Вулин прокомментировал оскорбления Драгана Метича в адрес президента Александра Вучича, отметив, что Александр Вучич является национальным лидером всех сербов, а Драган Метич — прошлое.