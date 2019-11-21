Ла-Пас, , 01:53 — REGNUM Законопроект, который позволит созвать новый состав Высшего избирательного суда и провести всеобщие выборы в Боливии, направлен на рассмотрение парламента. Об этом 20 ноября на пресс-конференции заявила исполняющая обязанности президента республики Жанин Аньес, 20 ноября сообщает Боливийское информационное агентство.

Аньес подчеркнула, что правительство воспринимает проект закона как базовый документ. При этом она отметила, что допускает возможность изменения его некоторых положений. Министр юстиции Альваро Коимба, также участвовавший в пресс-конференции, добавил, что правительство намеренно определить состав избиркома не позднее 15 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Жанин Аньес заявила, что не допустит участия бывшего президента Боливии Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсию Линеру в новых президентских выборах.

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