Москва, , 01:34 — REGNUM Распад правящей коалиции в Молдавии и формирование нового правительства во главе с Ионом Кику произошли без вмешательства России. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак на брифинге по итогам встречи в Москве с премьер-министром Молдавии Ионом Кику, передает ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что Москва и раньше не вмешивалась в дела Молдавии, в том числе в июне 2019 года, когда в Кишиневе была сформирована коалиция Партии социалистов и блока ACUM для отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка. «Это было ситуативное положение, когда необходимо было срочно принимать решение для преодоления глубокого политического кризиса в Республике Молдова. Мы предложили вариант урегулирования, когда создавалась коалиция для декриминализации республики, для создания условий для новых выборов», — сказал Козак.

«Мы понимали, что такая коалиция не может быть устойчивой, — продолжил вице-премьер РФ. — Я даже удивлен, что она почти полгода продержалась и мы совместно работали. Но когда люди стоят на различных внешнеполитических принципах, неизбежно в любой момент может произойти этот разлад. Слава богу, что он произошёл таким образом и разрешился без досрочных очередных выборов, которые молдавскому избирателю уже изрядно надоели».

Новое правительство Кику, по словам Козака, «будет не рассуждать о внешнеполитических приоритетах, а работать над экономическим и политическим развитием — они намерены продолжать реформы, которые были ранее задуманы и являются, по их мнению, необходимыми для молдавского народа». «Ничего страшного не произошло, мы за ниточки никого не дёргали — ни мы, ни, надеюсь, наши европейские и американские партнёры. Это суверенный выбор Республики Молдова», — подвел итог чиновник, являющийся также спецпредставителем президента России по связям с Молдавией.

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