Иерусалим, , 01:18 — REGNUM Готовность возобновить переговоры по созданию израильского правительства национального единства подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 20 ноября в видеообращении к лидеру оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.

Свое заявление Нетаньяху сделал после возвращения Ганцем мандата на формирование правительства президенту Израиля Реувену Ривлину.

Премьер-министр Израиля отметил, что для безопасности государства политическим силам необходимо объединиться и создать общее правительство. Он добавил, что страна находится «в разгаре кампании против Ирана на разных фронтах». Нетаньяху обращаясь к Ганцу, подчеркнул, что готов незамедлительно и без предварительных условий включиться в процесс обсуждения по созданию нового правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Биньямин Нетаньяху заявил, что лидер партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман должны создать правительство национального единства для распространения суверенитета Израиля на Иорданскую долину.

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